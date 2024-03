LES PRECIEUSES RIDICULES ILLUSTRE THEATRE Pezenas, mercredi 24 juillet 2024.

Deux provinciales, Cathos et Magdelon, entêtées de galanteries et de mondanités, dédaignent les propositions de mariage de jeunes seigneurs, trop communs à leur gré. La Grange et Du Croisy, les deux jeunes prétendants rejetés, envoient leurs valets, Mascarille et Jodelet, grimés en beaux esprits, séduire les jeunes femmes. Les deux orgueilleuses se laissent prendre aux extravagances des grossiers personnages avant que la supercherie ne soit découverte et leur préciosité définitivement tournée en ridicule.Le paraître, un sujet plus que jamais d’actualité, pour un spectacle critique et très divertissant à la fois, fidèle à Molière, dans la forme comme sur le fond. Vous achetez des places non numérotées. A réception de votre achat, notre équipe vous attribue cependant les meilleures places numérotées disponibles en respectant les précautions préconisées. Vos billets numérotés vous seront remis sous enveloppe à votre arrivée le jour du spectacle. Une file vous sera réservée pour faciliter votre accès.

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-07-24 à 21:00

Réservez votre billet ici

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34