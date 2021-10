Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Les Précieuses Ridicules Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Une cure de jouvence, un bain de vitamines, connectées, débridées, intemporelles… Rien de classique pour cette mise en scène menée tambour battant par cette compagnie lyonnaise. **Les 4 comédiens** investissent avec grande force comique cette farce pour en proposer une version délicieusement extravagante et irrévérencieuse. Une tornade théâtrale qui emportera ces Précieuses jusqu’au sommet du Ridicule. L’action se passe aujourd’hui à Paris dans une entreprise où Gorgibus, petit patron fraîchement débarqué dans la capitale, ambitionne de s’élever financièrement. Pour cela il a un plan : marier sa fille et sa nièce, avec les fils de ses meilleurs clients ! Mais les deux provinciales ne les trouvant pas assez “branchés” les ridiculisent de telle façon qu’ils échafaudent une vengeance commune… Le piège est en marche ! **Le petit plus** : Rencontre “bord de scène” avec l’équipe artistique, à l’issue du spectacle.

Les Précieuses Ridicules de Molière Cie ART'SCENIC
Espace Culturel l'Atrium
Tassin-la-Demi-Lune

2022-02-11

