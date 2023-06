Rencontre : le « marathon » des salutations au soleil à Figeac les pratges Figeac, 21 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Traditionnellement, les 108 salutations au soleil se pratiquent à chaque changement de saison : les solstices d’hiver et d’été et les équinoxes de printemps et d’automne. En effet, la salutation au soleil est une façon symbolique et en mouvement de saluer et remercier le soleil pour son énergie vitale. Les saisons sont caractérisées par la variation du temps d’ensoleillement, constatée depuis la nuit de temps. Elles sont donc l’occasion idéale de célébrer le soleil de façon un peu plus profonde. C’est tout le but du rituel des 108 salutations au soleil à chaque changement de saison..

2023-06-21 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-21 . 135 EUR.

les pratges

Figeac 46100 Lot Occitanie



Traditionally, the 108 sun salutations are performed at each change of season: the winter and summer solstices and the spring and autumn equinoxes. Indeed, the sun salutation is a symbolic and moving way of greeting and thanking the sun for its vital energy. The seasons are characterized by variations in sunlight, which have been observed since the dawn of time. This makes them an ideal opportunity to celebrate the sun in a more profound way. This is the purpose of the 108 sun salutations ritual at each change of season.

Tradicionalmente, los 108 saludos al sol se realizan en cada cambio de estación: los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. El saludo al sol es una forma simbólica y emotiva de saludar y agradecer al sol su energía vital. Las estaciones se caracterizan por variaciones en la cantidad de luz solar, que se han observado desde la noche de los tiempos. Son, por tanto, una oportunidad ideal para celebrar el sol de una manera más profunda. Este es el propósito del ritual de los 108 saludos al sol en cada cambio de estación.

Traditionell werden die 108 Sonnengrüße zu jedem Jahreszeitenwechsel praktiziert: zur Winter- und Sommersonnenwende sowie zur Frühlings- und Herbsttagundnachtgleiche. Denn der Sonnengruß ist eine symbolische und bewegte Art, die Sonne zu begrüßen und ihr für ihre Lebensenergie zu danken. Die Jahreszeiten zeichnen sich durch die seit Urzeiten feststellbaren Schwankungen der Sonnenscheindauer aus. Sie sind daher eine ideale Gelegenheit, die Sonne auf eine etwas tiefere Art und Weise zu feiern. Das ist der Zweck des Rituals der 108 Sonnengrüße zu jedem Jahreszeitenwechsel.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Figeac