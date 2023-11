Les 10 vins cochons Les Prades Saint-Rémy-sur-Durolle, 2 décembre 2023, Saint-Rémy-sur-Durolle.

Saint-Rémy-sur-Durolle,Puy-de-Dôme

Salon des vins naturels. Une cinquantaine de vignerons venus de toute la France et plus vous feront déguster leurs diverses productions..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

Les Prades Salle du plau d’eau

Saint-Rémy-sur-Durolle 63550 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Natural wine fair. Some fifty winemakers from all over France and beyond will be on hand to offer tastings of their various products.

Feria del vino natural. Una cincuentena de viticultores de toda Francia y de otros países ofrecerán degustaciones de sus distintos productos.

Messe für natürliche Weine. Rund fünfzig Winzer aus ganz Frankreich und darüber hinaus werden Ihnen ihre verschiedenen Erzeugnisse zur Verkostung anbieten.

Mise à jour le 2023-10-30 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez