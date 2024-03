Les pouvoirs méconnus des plantes Le jardin des Carmes Beauvoir-en-Royans, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:30:00+02:00

Visite à deux voix du jardin d’inspiration médiévale pour découvrir les pouvoirs insoupçonnés des plantes. Explications, tests sensoriels, anecdotes sur les plantes présentes : herbes, fleurs et racines peuvent nous régaler, nous soigner et nous inspirer ! Avec Catherine Duboucher, agricultrice chargée du jardin du Couvent et Véronique Thiery, biologiste et guide naturaliste du Vercors.

Le jardin des Carmes Couvent des Carmes, ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.couventdescarmes.com Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de simples construit en damiers, le jardin potager et ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). Autoroute A49 (Grenoble/Valence), sortie Saint-Marcellin à 5mn.

©Lydie Baluteau