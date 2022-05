Les pouvoirs des arbres, 24 mai 2022, .

Les pouvoirs des arbres

2022-05-24 18:00:00 – 2022-05-24 20:00:00

Loin d’être de simples ornements pour nos parcs ou des dispensateurs d’ombre, les arbres possèdent des pouvoirs extraordinaires qui les rendent essentiels à notre bien-être et à l’équilibre du vivant. Alain Baraton nous emmène à la découverte de ces arbres qui font tomber la pluie, qui communiquent entre eux, qui font baisser le taux de criminalité, ces arbres qui nous transmettent patience, sagesse et une certaine idée de l’immortalité.



Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues avec notre partenaire “La librairie Le blason” à l’issue de la rencontre.

Conférence animée par Alain Baraton, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence. Retransmission en direct sur leur page Facebook et leur chaine YouTube

