Gratifiera et atelier Tataki-zomé Les Poussières Aubervilliers, 21 juillet 2023, Aubervilliers.

Gratiferia par l’association La fourmilière.

« Gratiferia » est un néologisme espagnol qui signifie littéralement « foire gratuite « .

Les Poussières se transformeront quelques jours en ressourcerie. Au programme, trocs et papotes. Objets, vêtements, astuces, chacun.e pourra proposer quelque chose à échanger ou à transmettre.

Rdv le vendredi 21 juillet, puis jusqu’au vendredi 28 (ouverture sur les permanences Poussières d’été du mardi au vendredi de 15h à 19h).

Le vendredi 21 juillet : , 15h/18h : Atelier Tataki-zomé : l’impression textile naturelle par martelage !

Les Poussières 1 rue Sadi Carnot 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 09 51 04 89 52 https://www.lespoussieres.com Implantée à Aubervilliers depuis 2006, l’association Les Poussières mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux, pour mais surtout avec les habitant.e.s, pour agir de la façon la plus pertinente sur ce territoire.

Nos différentes actions sont fondées sur la rencontre, l’échange et la perméabilité : entre donner et apprendre, entre artistes et non-artistes, entre professionnel.le.s et amateur.rice.s, entre différentes disciplines artistiques. Qu’elles aient lieu dans nos murs, chez nos partenaires ou dans l’espace public, elles sont ouvertes à tou.te.s, co-construites avec les habitant.e.s, les artistes et les structures associé.e.s, dans une approche transversale de la culture pour réunir, fédérer, décloisonner et valoriser une richesse et une diversité déjà présentes.

Nous défendons l’inclusion, la mixité générationnelle, culturelle et sociale, ainsi que la présence de l’art dans la ville, avec l’envie de donner à voir la poésie du quotidien, pour changer la perception des habitant.e.s sur leur propre environnement.

Les Poussières, c’est aussi un lieu culturel de proximité. Un lieu de convivialité, en construction permanente. Un lieu inattendu, surprenant et chaleureux, que l’équipe et les bénévoles sont heureux.ses de faire vivre sous différents formats. Un lieu d’émulation citoyenne et associative. Un lieu de création artistique, et de soutien à cette création, avec une vingtaine d’artistes associé.e.s et une dizaine de compagnies en résidence par an. Un lieu d’actions, d’évènements festifs et d’ateliers participatifs.

On peut y découvrir et expérimenter différents champs artistiques, assister à des spectacles, à des concerts ou à d’autres formes sonores, y cuisiner, s’y réunir et faire de belles rencontres, danser, imaginer et créer ensemble. Métro ligne 7 arrêt 4 Quatre-chemins à 5 min à pieds.

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00