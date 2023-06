Cycle de projections documentaires – Frédérique Pressmann Les Poussières Aubervilliers, 11 juillet 2023, Aubervilliers.

Frédérique Pressmann travaille le matériau documentaire, sous forme de films et d’œuvres sonores, pour tenter de faire sens du monde qui l’entoure.

La plupart du temps, la matière sonore seule permet de gagner en liberté mais parfois certains sujets imposent la présence de l’image. C’est le cas pour les trois films qu’elle a réalisés en 20 ans et qui, tous, traitent d’une manière ou d’une autre de la ville, de notre façon de l’habiter et d’y faire société, constituant une sorte de trilogie urbaine a posteriori. Les Poussières propose la première rétrospective de ce travail et projettera ses films les 11, 18 et 25 juillet prochains.

Mardi 11 juillet (19h30)

2002 Un cirque à New York (Ina, 54’)

Circus Amok sillonne la ville de New York tous les étés, entraîné par Jennifer Miller, femme extraordinaire dotée d’une barbe. En 1999, la tournée reçoit un accueil particulier car la ville est en guerre contre son maire, le célèbre Rudy Giuliani…

Prix du meilleur premier film à Traces de vies, Prix du public et Grand Prix du jury au Festival de Belfort.

Mardi 18 juillet (19h30)

2011 Le monde en un jardin (entre2prises, 91’)

Chronique d’une année au parc de Belleville, à Paris, où l’art d’un jardinier-philosophe invite la population de ce quartier très métissé à réinvestir l’espace public…

Prix Découverte 2012 de la Scam

Mercredi 25 juillet (19h30)

2018 Cabanyal année zéro (entre2prises, Dacsa Produccions, 133’)

Valence, Espagne, 2015. Un nouveau maire est élu. El Cabanyal, magnifique quartier de bord de mer, est sauvé d’une destruction programmée. Mais de nouveaux ennuis commencent…

Les Poussières 1 rue Sadi Carnot 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France 09 51 04 89 52 https://www.lespoussieres.com Implantée à Aubervilliers depuis 2006, l’association Les Poussières mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux, pour mais surtout avec les habitant.e.s, pour agir de la façon la plus pertinente sur ce territoire.

Nos différentes actions sont fondées sur la rencontre, l’échange et la perméabilité : entre donner et apprendre, entre artistes et non-artistes, entre professionnel.le.s et amateur.rice.s, entre différentes disciplines artistiques. Qu’elles aient lieu dans nos murs, chez nos partenaires ou dans l’espace public, elles sont ouvertes à tou.te.s, co-construites avec les habitant.e.s, les artistes et les structures associé.e.s, dans une approche transversale de la culture pour réunir, fédérer, décloisonner et valoriser une richesse et une diversité déjà présentes.

Nous défendons l’inclusion, la mixité générationnelle, culturelle et sociale, ainsi que la présence de l’art dans la ville, avec l’envie de donner à voir la poésie du quotidien, pour changer la perception des habitant.e.s sur leur propre environnement.

Les Poussières, c’est aussi un lieu culturel de proximité. Un lieu de convivialité, en construction permanente. Un lieu inattendu, surprenant et chaleureux, que l’équipe et les bénévoles sont heureux.ses de faire vivre sous différents formats. Un lieu d’émulation citoyenne et associative. Un lieu de création artistique, et de soutien à cette création, avec une vingtaine d’artistes associé.e.s et une dizaine de compagnies en résidence par an. Un lieu d’actions, d’évènements festifs et d’ateliers participatifs.

On peut y découvrir et expérimenter différents champs artistiques, assister à des spectacles, à des concerts ou à d’autres formes sonores, y cuisiner, s’y réunir et faire de belles rencontres, danser, imaginer et créer ensemble. Métro ligne 7 arrêt 4 Quatre-chemins à 5 min à pieds.

