Atelier des Marches, le mardi 2 novembre à 20:15

Sur la scène, un espace délimité et deux corps. Comme des poupées vivantes, ils se tiennent immobiles sur leurs chaises. Prisonniers des règles, ils attendent, ils s’impatientent. Et subitement, tout déborde, tout craque et les corps se libèrent enfin. À l’image de l’oeuvre construite par Marine Mane, Les Poupées est à la frontière de plusieurs arts : la danse, le son, le théâtre d’objets et les arts plastiques. Plus qu’un simple hommage, ce spectacle est une invitation à voir le monde autrement ; une fenêtre ouverte sur l’imaginaire de Michel Nedjar, un artiste qui ne laisse personne indifférent.

Tarifs : de 5 à 20€

La création Les Poupées s’empare de deux grands gestes essentiels : coudre et recoudre. Le point de départ est la biographie de Michel Nedjar, artiste plasticien qui ne cesse de renverser les normes. Atelier des Marches 17 rue Victor Billon, 33110 Le Bouscat Le Bouscat Lafon Féline Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T20:15:00 2021-11-02T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Bouscat Autres Lieu Atelier des Marches Adresse 17 rue Victor Billon, 33110 Le Bouscat Ville Le Bouscat lieuville Atelier des Marches Le Bouscat