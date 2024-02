Les Potions de la Magicienne Chouchou Théâtre Darius Milhaud Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*

Tarif carte Pass’Âge 0-10 ans : 6€*

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

La Magicienne Chouchou vous embarque dans une valse de potions, de formules, de magie pour apaiser les personnages de contes tous plus drôles les uns que les autres ! Catherine Noel imagine une suite à ces contes que l’on connait tous, version moderne et drôle, par le biais d’une doctoresse très chouchou…

Chouchou,

jeune femme dynamique et drôle, est la référence en termes de soins, rituels pour aider les autres. On peut se confier à elle, lui

demander de l’aide, un coup de pouce. Ainsi, plusieurs princesses, Blanche-Neige, Belle et Raiponce

viennent alternativement la voir. Chouchou leur procurera

à chacune une potion spécifique aux problèmes qu’elles rencontrent. Les

princesses sont modernes, drôles,

éloignées des versions originales.

A

ses côtés vit Clochette, partie chercher des éléments magiques dans la forêt.

Chouchou lui prépare une surprise avec les enfants : sa potion et formule

magiques préférées en chanson et chorégraphie !

Ce

spectacle en duo reprend des personnages féminins de contes connus et évoque la

suite de “Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”. Il rend également

ses lettres de noblesse à la médecine douce. A l’origine, avant tous les

clichés, la guérisseuse, druidesse, sorcière, quel que fut le terme, est une

grande connaisseuse des remèdes par les plantes. C’est avec humour qu’elle va

ainsi venir en aide à certains personnages de contes connus. Une suite des

contes version moderne et drôle par le biais d’une doctoresse très chouchou.

Autrice

et mise en scène : Catherine Noel

Interprètes :

Manon Bascou, et en alternance Jennifer Gaudu et Solène Laveau.

Genre :

Comédie jeune public

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/spectacles-enfants-1/les-potions-de-la-magicienne-chouchou/

