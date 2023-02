Ouverture de l’atelier Les Potiers du Hameau Saint-Fargeau-Ponthierry Catégories d’Évènement: Saint-Fargeau-Ponthierry

Ouverture de l'atelier 27 mars – 2 avril Les Potiers du Hameau Ouverture de l'atelier, Démonstration de tournage Les Potiers du Hameau Saint-Fargeau-Ponthierry Allée de l'Abeille Moulignon Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 Seine-et-Marne Île-de-France Ouverture exceptionnelle de l'Atelier Boutique.

Démonstration de tournage, et / ou tournasage, et / ou émaillage en fonction de l’activité devant être réalisée dans l’atelier.

Visite de l’atelier de la zone tournage, cuisson et émaillage.

J’ai créé mon entreprise en 2019 après une reconvertion professionnelle.

J’ai rejoins les Potiers du Hameau (Collectif de Potiers) à St Fargeau Ponthierry en mai 2020.

J’aime particulièrement travailler le grès et réaliser des pièces destinées au jardin et aux plantes (totems, étiquettes aromatiques, bobèches, pots de fleurs, vases…). Je créé aussi des pièces de décoration (brûle parfum, support téléphone, porte-savons..).

Je réalise mes émaux.

