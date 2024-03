Les potes en ciel de printemps Maison Colombine, Colombiers, samedi 13 avril 2024.

Les potes en ciel de printemps Nouvelle date pour les Potes en Ciel de printemps. Ce sera maintenant les 1ers samedis des vacances de printemps à Colombiers. Cette année ce sera le 13 avril!

Buvette et repas chauds sur place. Samedi 13 avril, 16h00 Maison Colombine, Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T22:00:00+02:00

Nous sommes ravis de vous présenter le programme (d’autres surprises à venir) que nous vous avons concocté et nous avons hâte de vous y retrouver!

16h: RDV place de la mairie pour une initiation aux danses folk avec La Boit’à Folk. On danse, on écoute, on regarde, on cause autour d’un verre…

18h: Spectacle « L’abeille coule » par la troupe ‘Jardin partagé » de Perpignan.

« Au détour d’une fleur, ce texte vint au monde. Au détour de racines, d’une tige et d’un champ.

Sans se vouloir moralisateur, cette création souhaite exposer les causes et les faits des dérives consuméristes, de notre rapport à la nature.

Profondément ancré dans l’énergie bouillonnante du théâtre de rue, c’est un trombinoscope de personnages extraordinaires calqués sur des caractères usuels, qui se met en place.

L’Abeille Coule un spectacle porté par de jeunes comédiens, une tentative de comprendre quels ont été les virages de l’humanité, qu’est ce qui nous attend. C’est une machine à jouer naviguant entre le détachement, le ridicule, la poésie, l’activisme. »

https://assets.zyrosite.com/AoP6GNywR7h2Rb2P/dossier-de-diffusion—l-abeille-coule-YX4XyK4lbZIZWKDk.pdf

Exposition: « Des murmures, des ramures » de Martine Martz

20h30: Duo Pollyanna et Oaio

« Camarades au sein du label lillois Acoustic Kitty, autrices-compositrices-interprètes singulières, Oaio et Pollyanna proposent un co-plateau folk féminin, en français et en anglais.

Elles s’appuient l’une sur l’autre à la guitare, au banjo, aux percussions, aux choeurs, pour partager dans un show tous-terrains des compositions issues de leurs répertoires

respectifs, des reprises jubilatoires, et font chanter toutes les générations. »

Maison Colombine, 7 route des lavoirs 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine

