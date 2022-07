Les Poteries du Jardin de Prunelle Lannion, 15 août 2022, Lannion.

Les Poteries du Jardin de Prunelle

salle Anatole LE BRAZ Lannion Côtes d’Armor

2022-08-15 – 2022-08-21

Lannion

Côtes d’Armor

J’ai le grand plaisir de venir exposer mes créations au centre Anatole Le Brazpour la 1° fois et je serai ravi de vous expliquer comment je travaille les différentes terres de Faïence, Grès, Raku et Porcelaine pour façonner des pièces artistiques, utilitaires, ou alimentaires. Artisan d’Art, je n’utilise que des terres et émaux qui proviennent de différentes régions de France, dont la Bretagne. Venez découvrir la diversité de mes créations.

bernardmg.salmon@laposte.net +33 6 63 29 95 13

J’ai le grand plaisir de venir exposer mes créations au centre Anatole Le Brazpour la 1° fois et je serai ravi de vous expliquer comment je travaille les différentes terres de Faïence, Grès, Raku et Porcelaine pour façonner des pièces artistiques, utilitaires, ou alimentaires. Artisan d’Art, je n’utilise que des terres et émaux qui proviennent de différentes régions de France, dont la Bretagne. Venez découvrir la diversité de mes créations.

Lannion

dernière mise à jour : 2022-06-30 par