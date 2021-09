Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Les possibilités de la fiction” par Pierre Cassou-Noguès Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Les possibilités de la fiction” par Pierre Cassou-Noguès Palais des Beaux-Arts de Lille, 13 novembre 2021, Lille. “Les possibilités de la fiction” par Pierre Cassou-Noguès

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 13 novembre à 16:45

À travers ses romans, ses nouvelles et ses essais Pierre Cassou-Noguès explore les possibilités de la fiction pour poser des questions philosophiques à notre monde et révéler la part de mythe et de fantasme qui façonne nos avancées techniques.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

À travers ses romans et ses essais Pierre Cassou-Noguès explore les possibilités de la fiction pour poser des questions philosophiques et révéler la part de mythe qui façonne nos avancées techniques. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T16:45:00 2021-11-13T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille