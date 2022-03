LES POSSEDES D’ILLFURTH Le Monfort théâtre, 12 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 12 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

Un seul en scène de théâtre qui met en jeu la parole pour exorciser le traumatisme par la joie.

Il est des légendes qui hantent les mémoires villageoises. À l’automne 1864, dans le village d’Illfurth au sud de l’Alsace, Joseph, 7 ans, et Thiébaut, 9 ans, sont atteints d’un mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités religieuses attestent d’une possession démoniaque et procèdent à leur exorcisme.

125 ans plus tard, Illfurth est le terrain de jeu d’Hélios, 10 ans, avatar fantasmé du comédien Lionel Lingelser. Il parcourt le village avec son épée de bois comme un royaume féérique, il en connaît chaque recoin. La ferme de son grand-père, qui le terrifie, est celle où Joseph et Thiébaut ont été possédés. C’est là qu’il joue avec Bastien. Là, que Bastien devient le monstre aux mains griffues qui prend possession de son corps. L’exorcisme d’Helios sera le théâtre, l’outil salvateur de la libération de la parole face à l’abus, qui lui permettra de retrouver possession de lui-même.

Seul en scène, Lionel Lingelser tombe le masque et tire un fil imaginaire et poétique entre ces histoires croisées, leurs abîmes et leurs blessures dans un puissant voyage initiatique.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

