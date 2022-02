Les « Ports Intermittents » de la Mer Rouge à l’époque pharaonique Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 24 février à 18:30

Par Pierre Tallet, professeur d’égyptologie à l’université Paris-Sorbonne. Président de la société française d’égyptologie, directeur de recherche au CNRS.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Conférence, organisée par le Musée de Saint-Dizier en partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Marne et ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du Jeudi. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

