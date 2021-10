Saint-Dizier Espace coeur de ville de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Les ports intermittents de la Mer Rouge à l’époque pharaonique Espace coeur de ville de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Les 20 dernières années ont complètement changé la perception que nous pouvions avoir de la navigation en mer à l’époque pharaonique. La découverte successive de deux nouveaux établissements portuaires sur la rive occidentale du golfe de Suez, à Ayn Soukhna, et à Ouadi el-Jarf ainsi que la reprise des fouilles sur le site déjà connu – mais peu étudié jusqu’ici – de Mersa Gaouasis, bien plus au sud sur la côte de la mer Rouge, ont en effet apporté une masse d’informations considérable sur la présence des Egyptiens dans cette zone stratégique au moins à partir du début de la IVe dynastie. La civilisation égyptienne est habituée depuis ses origines à pratiquer une navigation fluviale. Ils semblent avoir mis en place, très tôt, des montages logistiques complexes leur permettant d’acheminer par voie terrestre des embarcations démontées jusqu’au littoral, de maintenir leur utilisation pendant plusieurs mois dans le cadre d’expéditions organisées par l’Etat, et de les entreposer soigneusement sur place dans la perspective de leur réutilisation plus ou moins rapide. Conférence proposée dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, un partenariat entre la Ville de Saint-Dizier (Musée), l’association Archéolonna et le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire obligatoire.

