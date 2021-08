Herbignac Port des Prises du Coin 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Les Ports du Coin Port des Prises du Coin 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

**Les Ports du coin** Rendez-vous le dernier week-end d'août au port des Prises du coin ! Spectacles, balades et concerts sont au programme. Buvette sur place Samedi 28 août, avec la compagnie Casus Délire et le Parc Naturel Régional de Brière Rando vélo au départ de Ranrouët à 10h30 Pique-nique au port des Prises du coin à 12h30 Restauthèque, par la compagnie Casus Délire de 14h à 17h Promenades nature avec le Parc Naturel Régional de Brière de 14h à 17h Qu'est-ce ? concert de la compagnie Casus Délire à 17h Dimanche 29 août, avec le Collectif à l'envers, dans le cadre du festival La Brière à l'envers Baribulles, spectacle petite enfance de Ronan Le Gourrierec (Réservation obligatoire) Animations jeux de 14h30 à 16h Balade à l'envers à 16h (Réservation obligatoire) Le 2e acte de cette (re)découverte des ports de Brière aura lieu le samedi 11 septembre. Deux ateliers d'écriture vous emmèneront à la découverte d'un port mystérieux… Renseignements et réservations à l'Espace culturel espace-culturel@herbignac.com ou 02 51 76 90 40

