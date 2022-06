Les Ports de la Côte Bleue Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’évènement: 13110

Les Ports de la Côte Bleue Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc

2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

Port-de-Bouc 13110 Port-de-Bouc Départ du Pont Van Gogh en bateau jusqu’à Niolon à 15h



Retour en bateau à 18h. A bord du Cisampo. ot@portdebouc-tourisme.fr +33 4 42 06 27 28 Départ du Pont Van Gogh en bateau jusqu’à Niolon à 15h



Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc

