Les portraits au musée Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay Épernay, samedi 18 mai 2024.

Les portraits au musée La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Le projet permettra aux petits passeurs de culture de travailler sur les portraits de l’espace champagne par deux biais : la présentation historique et la production littéraire.

Les élèves choisiront un portrait en particulier, puis travailleront sur leur compréhension de l’œuvre afin de la présenter au public le soir de la Nuit européenne des musées.

En parallèle, ils écriront un texte avec l’intervenante afin de réaliser une production littéraire. Au cours de deux ateliers d’écriture, l’artiste associée proposera des exercices ludiques pour jouer avec les mots et les idées, puis un temps guidé pour écrire un texte autour du portrait choisi. Les textes produits seront exposés à côté des portraits dans le musée lors de la Nuit européenne des musées.

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay 13 avenue de champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 55 03 56 https://archeochampagne.epernay.fr/ https://www.facebook.com/archeochampagne Avec plus de 2000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, l’une des plus larges collections archéologiques régionales de France (parures, armes, céramiques…) et un important fonds viticole retraçant l’évolution des modes de production et de consommation du champagne. Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de maquettes, outils ludiques et dispositifs numériques adaptés à tous les publics.

Ville d’Epernay