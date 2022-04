Les Portes Ouvertes Pessac Léognan Cadaujac Cadaujac Catégories d’évènement: Cadaujac

Gironde

Les Portes Ouvertes Pessac Léognan Cadaujac, 11 juin 2022, Cadaujac. Les Portes Ouvertes Pessac Léognan Château Bouscaut 1477 avenue de toulouse Cadaujac

2022-06-11 – 2022-06-11 Château Bouscaut 1477 avenue de toulouse

Cadaujac Gironde Cadaujac Les Estivales de Pessac Léognan Week-end portes ouvertes en Pessac-Léognan autour des blancs et des rouges de 10h00 à 19h00. Nous vous proposons de participer à nos ateliers de dégustations : (Sous réservation, 12 places)

Atelier Accord Mets & Vins à 11h

Atelier Vins et Chocolats à 16h Les Estivales de Pessac Léognan Week-end portes ouvertes en Pessac-Léognan autour des blancs et des rouges de 10h00 à 19h00. Nous vous proposons de participer à nos ateliers de dégustations : (Sous réservation, 12 places)

Atelier Accord Mets & Vins à 11h

Atelier Vins et Chocolats à 16h Les Estivales de Pessac Léognan Week-end portes ouvertes en Pessac-Léognan autour des blancs et des rouges de 10h00 à 19h00. Nous vous proposons de participer à nos ateliers de dégustations : (Sous réservation, 12 places)

Atelier Accord Mets & Vins à 11h

Atelier Vins et Chocolats à 16h chateaubouscaut

Château Bouscaut 1477 avenue de toulouse Cadaujac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cadaujac, Gironde Autres Lieu Cadaujac Adresse Château Bouscaut 1477 avenue de toulouse Ville Cadaujac lieuville Château Bouscaut 1477 avenue de toulouse Cadaujac Departement Gironde

Cadaujac Cadaujac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadaujac/

Les Portes Ouvertes Pessac Léognan Cadaujac 2022-06-11 was last modified: by Les Portes Ouvertes Pessac Léognan Cadaujac Cadaujac 11 juin 2022 Cadaujac Gironde

Cadaujac Gironde