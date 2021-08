Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Les portes ouvertes du Minilab : La VR avec Arte Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

ARTE, soutien des Micro-Folies, met à disposition une sélection gratuite de programmes en réalité virtuelle qui permettent de vous immerger dans l’expérience « Arte 360° » et de découvrir des tableaux comme vous ne les avez jamais vus, de voyager en apesanteur ou encore de vous plonger dans un conte surréaliste.

Entrée libre, réservation sur place ou par téléphone

Découverte de tableaux en réalité virtuelle. A partir de 12 ans / adultes. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00

