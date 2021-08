Les Portes ouvertes du Grenier Le Grenier, 17 septembre 2021, Castanet-Tolosan.

### 4 Journées Portes-ouvertes du Grenier ### les 17, 18, 19 et 20 septembre Découvrez le lieu, testez le cotravail vendredi et lundi et participez aux animations du week-end : • vendredi et lundi : cotravail gratuit dans la limite des places disponibles • samedi : **Journée du Patrimoine** « Maison Ségala » + le départ du **World Clean Up Day** sur le parvis devant le Grenier, différents parcours en centre ville et tri de la « récolte » à la Rafistolerie ! **Et en soirée deux concerts :** une première partie avec _**Give me five**_ (jazz) suivi des **_Fat Boogaloo_** (funk) • dimanche : **Zone de Gratuité**, comme un vide-grenier sans argent, venez déposer des objets (en bon état et propre) et/ou prenez* _Vous pouvez apporter quelques objets les jours précédents.. n’hésitez pas en cas de doute à nous contacter. (en cas d’affluence nous nous réservons le droit de restreintre à un nombre d’objets maximum)_ **Le café** sera bien sûr ouvert en parallèle pour boire jus de fruits, sirops et limonade en journée – bières ou vins le soir… Contact : [ressources@legrenier.cafe](mailto:ressources@legrenier.cafe) ou 07 77 04 96 29 Nota : _L’ensemble des événements sera soumis au contrôle du pass sanitaire, merci de votre compréhension.._

Entrée libre

4 jours de portes-ouvertes pour découvrir et tester le Grenier

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T08:30:00 2021-09-20T18:00:00