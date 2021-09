Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, Gironde Les portes ouvertes du Chai au Quai Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Gironde

Les portes ouvertes du Chai au Quai Castillon-la-Bataille, 11 septembre 2021, Castillon-la-Bataille. Les portes ouvertes du Chai au Quai 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 16:00:00 Le Chai au Quai 7-9 quai Camille Pelletan

Le Chai au Quai ouvre ses portes le samedi 11 septembre afin de vous faire découvrir le magnifique bâtiment et déguster les vins du Chai. Des animations viendront pimenter cette après-midi. Vous pourrez également vous restaurer sur place avec les bons plats cuisinés par le restaurant Au Four de la Rive et les huitres du Bassin d'Arcachon avec l'ostréiculteur Jean-Jacques Pinaud. +33 5 57 40 13 31

Détails Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille, Gironde Autres Lieu Castillon-la-Bataille Adresse Le Chai au Quai 7-9 quai Camille Pelletan Ville Castillon-la-Bataille lieuville 44.85245#-0.04078