Les portes du temps Thann, 28 mai 2022, Thann.

2022-05-28 – 2022-05-28

Thann Haut-Rhin

Dans le cadre de l’opération Les Portes du Temps, les Comédiens de Saint Théobald de Thann et des danseurs présenteront un spectacle théâtral sur le thème de la rumeur et de la sorcellerie. Les pièces Bobards et Ragots ou encore le mauvais œil s’inscrivent dans une opération de promotion des Châteaux d’Alsace mis en place par la Collectivité Européenne d’Alsace.

+33 3 89 48 73 75

Thann

