Les portes du temps – spectacle Kaysersberg Vignoble, 25 juin 2022, Kaysersberg Vignoble.

2022-06-25 17:30:00 – 2022-06-25 19:30:00

Kaysersberg Vignoble 68240

Dans le cadre des « Portes du Temps » pour mettre en avant le patrimoine castral d’Alsace venez assister à deux animations au château du Schlossberg de Kaysersberg

Au programme:

17h30 : atelier de danse médiévale (45 min).

18h30 : spectacle participatif autour du conte L’Homme volant et la sorcière de Kaysersberg avec les danseurs de l’association Les Joyeux Branleurs et les musiciens des écoles de musique de Cronenbourg et de Mussig.

Attention, il s’agit d’un spectacle en plein air ! Prévoir vêtement chaud et de pluie en cas de mauvais temps !

Sans réservation, mais places limitées selon jauge fixée à 300 personnes.

Kaysersberg Vignoble

