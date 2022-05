Les portes du temps : Le puits intarrissable Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lembach Bas-Rhin Lembach Les Portes du Temps s’entrouvrent … Venez découvrir dans une lecture scénique la légende du puits intarissable illustré par de la musique et de la pyrotechnie ! À 19h30, accueil musical par le groupe de musique médiévale Goljan au Petit Fleck. À 20h, spectacle autour du conte du Puits Intarissable avec les musiciens de l’école de musique de Soufflenheim et les artistes pyrotechniques de la compagnie Wulkan, accompagnés par les musiciens de Goljan. [SAISON CULTURELLE LES PORTES DU TEMPS] Venez découvrir dans une lecture scénique la légende du puits intarissable illustré par de la musique et de la pyrotechnie ! Spectacle en plein air, prévoir vêtement chaud et de pluie en cas de mauvais temps. Jauge de 200 pers. +33 3 88 94 28 52 Les Portes du Temps s’entrouvrent … Venez découvrir dans une lecture scénique la légende du puits intarissable illustré par de la musique et de la pyrotechnie ! À 19h30, accueil musical par le groupe de musique médiévale Goljan au Petit Fleck. À 20h, spectacle autour du conte du Puits Intarissable avec les musiciens de l’école de musique de Soufflenheim et les artistes pyrotechniques de la compagnie Wulkan, accompagnés par les musiciens de Goljan. Lembach

