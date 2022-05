Les Portes du Temps La Broque La Broque Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les Portes du Temps

La Broque, Bas-Rhin

2 mai 2022 – 31 juillet 2022

Lancez-vous dans une grande chasse aux trésors au cœur des châteaux Rhénans ! Aventuriers, aventurières ! John Howe, le célèbre illustrateur d'heroïc fantasy, vous attend pour partir dans une quête incroyable à travers les châteaux rhénans. Votre objectif : trouver les quartz cachés par un ancien génie, libérer les créatures fantastiques, et ouvrir les "Portes du Temps" ! Pour démarrer l'aventure, rendez-vous sur le site www.portes-du-temps.eu/fr pour découvrir le programme, l'application dédiée à la chasse aux trésors et la web série des "Portes du Temps".

+33 6 80 45 86 35

