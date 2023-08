Soirée paëlla et concert à la micro-brasserie Les portes du Ségala 2 Baraqueville, 2 septembre 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Le duo « Somasada » vous ambiancera avec ses reprises pop/follk. Une paëlla préparée sur place par « Paella y fiesta » vous sera proposée..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Les portes du Ségala 2

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



The « Somasada » duo will entertain you with their pop/folk covers. Paella prepared on site by « Paella y fiesta ».

El dúo « Somasada » te divertirá con sus versiones de pop/funk. Paella preparada in situ por « Paella y fiesta ».

Das Duo « Somasada » wird Sie mit seinen Pop-/Follk-Covern in Stimmung bringen. Eine Paella, die vor Ort von « Paella y fiesta » zubereitet wird, wird Ihnen angeboten.

Mise à jour le 2023-08-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI