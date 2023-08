Soirée Salsa à la micro-brasserie Les portes du Ségala 2 Baraqueville, 26 août 2023, Baraqueville.

Baraqueville,Aveyron

Venez boire une bonne bière fraiche et profiter de la présence d’Alvaro, professeur de salsa, qui vous proposera une initiation et des démonstrations !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26

Les portes du Ségala 2

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie



Come and enjoy a cold beer and salsa teacher Alvaro, who’ll be offering introductions and demonstrations!

¡Ven a tomarte una cerveza fría y a disfrutar de una introducción y demostración a cargo del profesor de salsa Álvaro!

Trinken Sie ein kühles Bier und genießen Sie die Anwesenheit des Salsalehrers Alvaro, der Ihnen eine Einführung und Vorführungen anbietet!

Mise à jour le 2023-08-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI