Par 4 chemins – Une soirée, trois pièces inédites Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais

Par 4 chemins – Une soirée, trois pièces inédites Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais, 26 février 2022 20:30, Les Portes du Coglais. Samedi 26 février, 20h30 Sur place Gratuit – Réservation possible 02 99 97 17 07, spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr Découvrez trois pièces inédites de Mariette Navarro, Patricia Allio et Marie Dilasser jouées par trois troupes du département : Les Arts maniaques, Intra en scène et La Mélanienne. L’ADEC-Maison du théâtre amateur vous invite à découvrir les trois textes inédits écrits par trois autrices de théâtre contemporain, pour trois troupes amateur du département. > Mariette Navarro a écrit La Nuit de Beausoleil pour Les Arts maniaques de Pont-Péan ;

> Patricia Allio a écrit Par amour pour Intra en scène de Saint-Malo ;

> Marie Dilasser a écrit In vitro pour La Mélanienne de Montours. Le projet Par 4 chemins est soutenu par la Région Bretagne, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, les villes de Rennes, Saint-Malo, Pont-Péan, Les Portes du Coglais. La quatrième et dernière date de la tournée départementale aura lieu le samedi 26 février à 20h30 à l’Espace culturel du Coglais à Montours – Les Portes du Coglais. Toutes les informations sur Par 4 chemins : ici Gratuit – Sur présentation du passe vaccinal Renseignements et réservations : spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr ou 02 99 97 17 07 Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais 35460 Les Portes du Coglais Montours Ille-et-Vilaine samedi 26 février – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Autres Lieu Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Adresse 1 Rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ville Les Portes du Coglais Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Departement Ille-et-Vilaine

Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-portes-du-coglais/

Par 4 chemins – Une soirée, trois pièces inédites Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais 2022-02-26 was last modified: by Par 4 chemins – Une soirée, trois pièces inédites Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais 26 février 2022 20:30 Centre culturel du Coglais à Montours-Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine