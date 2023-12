Rencontre et animation musicale Les portes du bassin Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Rencontre et animation musicale Les portes du bassin Arès, 10 février 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 12:30:00 Les violonistes et violoncellistes viennent à votre rencontre.

Tout public – Gratuit..

Les portes du bassin Route de Bordeaux

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

