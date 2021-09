Beaumettes Beaumettes Beaumettes, Vaucluse Les Portes de Malte Beaumettes Beaumettes Catégories d’évènement: Beaumettes

Les Portes de Malte Beaumettes, 14 septembre 2021, Beaumettes. Les Portes de Malte 2021-09-14 18:00:00 – 2021-09-14 21:00:00 Montée du Chateau Centre d’Art Contemporain Chapelle Sainte-Foy

Beaumettes Vaucluse Beaumettes L’exposition regroupe une trentaine d’œuvres dont une série de 22 tableaux, « Les portes de Malte » aboutissement du projet artistique 2021 de Ciris Vell. galerie@galeriegalea.com +33 6 07 26 90 47 https://galeriegalea.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Lieu Beaumettes Adresse Montée du Chateau Centre d'Art Contemporain Chapelle Sainte-Foy Ville Beaumettes