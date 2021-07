Dax Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax, Landes Les portes de la bibliothèque régionaliste s’ouvrent à vous ! Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Les portes de la bibliothèque régionaliste s’ouvrent à vous ! Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda, 18 septembre 2021, Dax. Les portes de la bibliothèque régionaliste s’ouvrent à vous !

Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Départs visites guidées : 14h15 ; 15h15 ; 16 h 15.

Venez découvrir, accompagné d’un guide, la bibliothèque, son histoire et son patrimoine. Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 27 rue Cazade, 40100 Dax Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Adresse 27 rue Cazade, 40100 Dax Ville Dax lieuville Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda Dax