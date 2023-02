Les Porte-mentaux Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les Porte-mentaux Théâtre Darius Milhaud, 28 janvier 2023, Paris. Du samedi 28 janvier 2023 au samedi 25 mars 2023 :

de 18h30 à 20h00

. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Une rencontre-choc entre huit comédiens et des textes d’art brut écrits dans un hôpital psychiatrique. Les porte-mentaux est le fruit de la rencontre entre Stéphane Baroux et le livre « Sous les stylos la page », recueil de textes écrits dans le cadre de l’atelier d’écriture “Papiers de soi”, à l’hôpital psychiatrique de Montfavet. Dans ces lignes, des femmes et des hommes, par-delà les symptômes qui les ont conduits à l’hôpital, se révèlent autrices et auteurs de textes libres et libératoires. La fulgurance des phrases, des idées et des sentiments nous saisissent dès la première lecture. Authentiques tranches de vie, ces textes nous font voyager à la découverte de soi, de l’autre et des autres. Dans sa mise en scène, Stéphane Baroux explore les petits et grands dérèglements qui nous habitent tous. Informations pratiques : Mise en scène : Stéphane Baroux Avec : Denis Hab, Béatrice Ponceaux, Sophie Legrain, Gilberte Lefort, Noé Lizée, Philippe Petit-Frère, Michèle Suard, André-Philippe Suard Décors : Philippe Depoix Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/les-porte-mentaux/

