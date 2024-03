Les Poppies, nos coquelicots tombés du ciel Merville-Franceville-Plage, mercredi 5 juin 2024.

Vendredi

L’artiste du vent Alain MICQUIAUX vous invite à ce spectacle poétique. Animés par le vent, l’art volant prend vie et sublime la subtile magie de l’impalpable. Pour fêter les 80 ans du Débarquement, 80 mobiles coquelicots sont installés dans divers endroits de la ville, pour que nos yeux se tournent vers le ciel, vers le souvenir de ces héros, avec poésie et légèreté. Symbole de paix et du devoir de mémoire, pour une reconnaissance éternelle.

Le 5 juin retrouvez le spectacle au musée de la Batterie de Merville, le 6 et 7 juin dans les champs de part et d’autres de la rue Alexandre Delavergne et enfin le 8 et 9 juin sur la plage de Merville-Franceville-Plage.

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-09

Divers endroits de la ville

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie

