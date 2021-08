Les Popotes roulantes – 11/9 Centre Gustave Engrand, 11 septembre 2021, Lille.

Les Popotes roulantes – 11/9

Centre Gustave Engrand, le samedi 11 septembre à 17:30

Bâton Rouge et Smoke Green assureront la première partie. Viendra ensuite The Blackberries pour un tribute au groupe The Cranberries. Pour finir, With U2 Night reprendra le répertoire de U2 ! Une petite faim pendant la soirée ? Des food trucks vous proposeront de goûter à leur carte (payant).

Entrée : 5/6 €, gratuit pour les étudiants et les moins de 12 ans.

Rendez-vous le samedi 11 septembre pour une soirée inoubliable. Au programme : Food trucks et musique rock !

Centre Gustave Engrand 208 rue Faidherbe Hellemmes Lille Hellemmes Nord



