Les Ponts prennent l’air Maison de quartier de l’Ile, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nantes.

2021-07-10

Horaire : 11:00 22:00

Gratuit : oui Tout public

Inauguration du parcours artistique du quartier République – Les Ponts (Île de Nantes) 11h : spectacle et restauration avec l’association des commerçants des Biesses (12 rue Grande Biesse) 12h : apéro et expo du quartier d’hier à aujourd’hui à la maison de Quartier de l’Île – Point de vente du livre « Quartiers, à vos mémoires – Le quartier des Ponts » (2 rue Conan-Mériadec) 15h : atelier participatif à la Maison de Quartier de l’Île (2 rue Conan-Mériadec) 16h : Point de vente du livre « Quartiers, à vos mémoires – Le quartier des Ponts » au Wattignies (13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance) Soir : performance artistique et spectacle au Wattignies (13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance) Toute la journée : brunch, animation et DJ Set à la Guinguette du Belvédère (23 bd Gaston Doumergue) 14h : Balade commentée et animée du quartier, au départ de la Guinguette du Belvédère 15h-21h30 : concerts, déambulation, spectacqles, pétanque et jeux sur le Quai Hoche

Maison de quartier de l’Ile 2 Rue Conan Mériadec Île de Nantes Nantes