« Les Ponts de Paris la nuit », une exposition photo de Gary Zuercher Grilles de l’Hôtel de Ville Paris, 16 octobre 2023, Paris.

Du lundi 16 octobre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Pendant cinq ans, l’auteur-photographe américain Gary Zuercher est sorti la nuit équipé de son appareil photo pour capturer des images remarquablement évocatrices des ponts qui enjambent la Seine. Il a créé des photos en noir et blanc, riches en détails, claires et lumineuses.

Les photos ont été prises sur pellicule et les tirages ont été réalisés à la gélatine argentique. Cette collection est unique et remarquable. L’utilisation du noir et blanc met en valeur une profusion de détails : les éléments architecturaux, les œuvres d’art, les bâtiments voisins, les arbres le long des berges et les lampes dessinant des traînées lumineuses sur l’eau.

Cette présentation est un échantillon partiel des 85 photos des 35 ponts présentés dans le livre de Gary Zuercher, Paris s’illumine : les Ponts de Paris la nuit. Également disponible en anglais sous le titre : The Glow of Paris : The Bridges of Paris at Night.

Amour, mariages et marches funéraires ; révolution ; tout cela a eu lieu sur les ponts qui traversent la Seine à Paris. L’histoire de ces ponts débute avant la naissance du Christ. En 52 avant J.-C., Jules César conquit Paris. À la naissance de la ville, la population de Paris était concentrée sur l’île de la Cité. Les premiers ponts parisiens servaient à relier l’île aux rives droite et gauche de la Seine. À ce jour, huit ponts relient l’île de la Cité aux rives, et un neuvième mène à l’île Saint-Louis. Le Pont-Neuf, le plus ancien, fut inauguré par Henri IV en 1607. La passerelle Simone de Beauvoir, inaugurée en 2006, est le plus récent, c’est le seul pont parisien honorant une femme. Onze ponts sont classés monument historique.

Aujourd’hui, trente-cinq ponts franchissent la Seine entre les frontières en amont et en aval du boulevard périphérique.

Grilles de l’Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli 75004 Paris

Gary Zuercher Pont des Arts, Les Ponts de Paris la nuit