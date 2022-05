Les pompiers d’hier à aujourd’hui Gurgy Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Yonne

Les pompiers d’hier à aujourd’hui Gurgy, 28 mai 2022, Gurgy. Les pompiers d’hier à aujourd’hui Foyer communal 11 rue de l’Ile Chamond Gurgy

2022-05-28 – 2022-05-29 Foyer communal 11 rue de l’Ile Chamond

Gurgy Yonne Gurgy Exposition de matériels et véhicules anciens. Ateliers ludiques : manipulation d’extincteurs, gestes qui sauvent. Buvette sur place. +33 3 86 53 02 86 Exposition de matériels et véhicules anciens. Ateliers ludiques : manipulation d’extincteurs, gestes qui sauvent. Buvette sur place. Foyer communal 11 rue de l’Ile Chamond Gurgy

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gurgy, Yonne Autres Lieu Gurgy Adresse Foyer communal 11 rue de l'Ile Chamond Ville Gurgy lieuville Foyer communal 11 rue de l'Ile Chamond Gurgy Departement Yonne

Gurgy Gurgy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gurgy/

Les pompiers d’hier à aujourd’hui Gurgy 2022-05-28 was last modified: by Les pompiers d’hier à aujourd’hui Gurgy Gurgy 28 mai 2022 Gurgy Yonne

Gurgy Yonne