Jura Poligny Depuis 1994, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, première cause de mortalité par le cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. Depuis plusieurs années, des actions sont menées sur le territoire de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins (CCAPS) Coeur du Jura.

En cette année 2022, les trois bourgs centres de la CCAPS accueillent diverses activités : POLIGNY :

– Jeudi 13 octobre : Poly’rose, la soirée concert à la salle des fêtes :

ensemble de cuivres de La Montaine à partir de 19 h

concert d’Alexi PREVITALI à partir de 21 h

Entrée au chapeau, vente de boissons D’autres animations auront lieu durant le mois d’octobre :

– Exposition « LA DEUCHE ROSE » durant tout le mois d’octobre dans le hall du Pôle administratif (4 rue du Champ de Foire) – Documentation sur le dépistage du cancer du sein durant tout le mois d’octobre dans le hall d’entrée de la Maison de Santé – Lundi 10 octobre de 9 h 30 à 12 h : stand de prévention sur le marché, place des Déportés – Lundi 10 et vendredi 21 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 : stand de prévention à l’autopalpation dans le hall d’entrée de la Maison de Santé +33 9 82 81 49 01 Salle des fêtes 1 Rue du 4 septembre Poligny

