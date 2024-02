Les Polyphonies Ut’opiques La Grange Ranton, dimanche 29 septembre 2024.

Les Polyphonies Ut’opiques La Grange Ranton Vienne

Cette rencontre de chorales a lieu chaque année le dernier dimanche de septembre depuis 2017.

Dans le cadre superbe du bourg de Ranton, les chorales invitées se succèdent toutes les demi-heures et vous offrent une chaîne chantante ininterrompue et variée dans les douves du château, l’église, la cour de l’ancienne ferme et la Grange pendant tout l’après-midi.

Entrée libre,

Buvette sur le site .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 14:30:00

fin : 2024-09-29 18:30:00

La Grange Allée du Château

Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine ut.en.piste@gmail.com

