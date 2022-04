les polyphonies bourlingueuses Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

les polyphonies bourlingueuses

Le 3C Café culturel citoyen, 27 avril 2022, Aix-en-Provence.

Le 3C Café culturel citoyen, le mercredi 27 avril à 20:00

Bourlinguer, s’aventurer, déambuler, découvrir des cultures différentes, les recueillir, les restituer, les transformer pour mieux les offrir… Ensemble vocal mixte a capella, basé à Aix en Provence, notre répertoire est celui des chants du monde. Chants populaires traditionnels dans leur fonction de lien social : chants de travail et de fêtes, chants de révolte et chants d’espérance, chants d’amour, chants de tous les moments de la vie, chants des saisons et des jours… Joyeux, voire un peu fantaisistes, nous cherchons avant tout le plaisir de partager des émotions à travers le chant. ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T22:30:00

