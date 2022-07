LES POLLINISATEURS DU JARDIN Lassay-les-Châteaux, 23 juillet 2022, Lassay-les-Châteaux.

LES POLLINISATEURS DU JARDIN

Lassay-les-Châteaux Mayenne

2022-07-23 – 2022-07-23

Lassay-les-Châteaux

Mayenne

Lassay-les-Châteaux

Découvrez un jardin qui offre le gîte et le couvert aux pollinisateurs, pour comprendre pourquoi et comment les préserver. Un moment de partage pour apprendre à reconnaître et observer abeilles, bourdons, papillons et bien d’autres insectes précieux au jardin.

Inscription obligatoire auprès du CPIE : contact@cpie-mayenne.org ou 02.43.03.79.62

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement sont des initiateurs d’actions en faveur de l’environnement sur les territoires.

contact@cpie-mayenne.org +33 2 43 03 79 62 https://cpie-mayenne.org/evenements/pollinisateurs-du-jardin/

Découvrez un jardin qui offre le gîte et le couvert aux pollinisateurs, pour comprendre pourquoi et comment les préserver. Un moment de partage pour apprendre à reconnaître et observer abeilles, bourdons, papillons et bien d’autres insectes précieux au jardin.

Inscription obligatoire auprès du CPIE : contact@cpie-mayenne.org ou 02.43.03.79.62

Lassay-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-07-06 par