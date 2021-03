Bègles Bègles Bègles Les pollinisateurs avec Monde des sens Bègles Bègles Catégorie d’évènement: Bègles

Les pollinisateurs avec Monde des sens Bègles, 24 avril 2021-24 avril 2021, Bègles. Les pollinisateurs avec Monde des sens

Bègles, le samedi 24 avril à 14:00

**Avec cet atelier découverte, apprenez à reconnaître les caractéristiques d’un insecte, à le respecter et à préserver son espace de vie.** **A Mussonville, Bègles.** **Rendez-vous communiqué à l’ inscription.** **Tout public.**

Gratuit, sur inscription

Le monde des pollinisateurs ne s’arrête pas à l’abeille domestique ! Les insectes sont essentiels à notre survie et au bon fonctionnement de la planète (même les mouches !) Bègles Parc de Mussonville Bègles Hourcade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bègles Autres Lieu Bègles Adresse Parc de Mussonville Ville Bègles