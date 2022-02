«LES POLITIQUES CULTURELLES AUX COULEURS DE LA DIVERSITÉ ?» Musée des Arts et Métiers – CNAM, 22 février 2022, Paris.

**Table ronde** 22 février 2022 au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) – Paris. Suivie d’une **visite guidée de l’exposition «**_**Douce France**_**» (des musiques de l’exil aux musiques urbaines).** • 14h30 : accueil thé/café, coursive Dupin, devant l’amphithéâtre Abbé Grégoire. • 15h-16h45 : table ronde – amphithéâtre Abbé Grégoire • 17h-18h : visite guidée de l’exposition Douce France • 18h : apéro, Café des techniques au CNAM. *** **>>> PROGRAMME COMPLET : [https://bit.ly/3Jpl25t](https://bit.ly/3Jpl25t)** **>>> SUR INSCRIPTION : [https://bit.ly/TRDiversité22-02-22](https://bit.ly/TRDiversité22-02-22)** *** Diversité, mixité, altérité… autant de notions qui continuent de questionner les politiques publiques en faveur de la culture et le sens des projets des acteur·trice·s du champ artistique et culturel. Loin des discours et postures idéologiques, ces notions demeurent centrales pour rester en phase avec les réalités d’une société multiculturelle en mouvement. Comment les politiques publiques s’emparent-elles aujourd’hui de ces questions et traduisent les nombreuses initiatives de concertation et co-construction en dispositifs opérants ouverts sur les droits culturels, et la promotion des identités multiples ? Comment les acteur·rice·s culturel·le·s se nourrissent et nourrissent les diversités ? Se retrouvent-ils·elles en capacité de se saisir des outils de politiques publiques, voire d’en inspirer ? Comment se mobilisent-ils·elles autour d’expériences de terrain, de moments pour faire et penser, de coopérations du local à international ? Ils·elles organisent des festivals, des résidences, programment, produisent du récit, arpentent, documentent et travaillent ensemble. Cette réalité, fruit de démarches plurielles, questionne et pose le fondement de nouvelles formes de politiques publiques à l’aune de l’agenda politique à venir, esquissant des solutions pour une transition soutenable. À travers le regard de chercheur·euse·s, d’acteur·trice·s et d’élu·e·s, cette table ronde questionnera la nature des politiques publiques, d’aujourd’hui et de demain, en lien avec les multiples facettes de la diversité. *** Avec : • Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire de Paris chargé du Tourisme et de la Vie nocturne et Président de la FNCC. • Agnès Saal, Haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations, Cheffe de la Mission Expertise culturelle internationale, au ministère de la Culture. • Emmanuel Vergès, Co-directeur de l’OPC – Observatoire des Politiques Culturelles de Grenoble. • Cécile Héraudeau, Co-directrice Festival Convivencia – Scène navigante de musiques du monde, Vice-Présidente de Zone Franche. • Maël Hougron, Directeur du Nouveau Pavillon (Nantes), Vice-Président de la FAMDT. • DRAC Île-de-France – à confirmer Modération/intervention : • Naïma Huber-Yahi, Directrice adjointe Villes des Musiques du Monde. *** Une rencontre/débat proposée par **Zone Franche**, la **FAMDT** et la **FEDELIMA** en coopération avec **Villes des Musiques du Monde**. En collaboration **Les éditions de l’Attribut** dans le cadre du cycle «diversité» initié par la FAMDT et Zone Franche depuis le festival **Les SUDS à ARLES** sur l’été 2021. Avec le soutien du ministère de la Culture, du CNM, de la Sacem, de la SCPP, de l’Adami et de la Spedidam. Avec la participation du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) de Paris. – * Une exposition annoncée dans l’Agenda des membres du **Collectif MDM IdF** –

