le samedi 9 avril à Brassens Camus

Les poitulettes est une ode à la nature, et au regard que chacun à tout âge, peut porter sur son environnement naturel. Les différents projets de médiations de la Cie, l’ont très naturellement orientée vers ce thème évocateur d’harmonie et d’émerveillement, ce cycle inlassable qui malgré tout a lieu, fêtant le vivant en toute saison. Inspirées de plusieurs albums jeunesse sur la nature, la Cie partage avec les plus jeunes une ronde sensorielle les plongeant dans le cycle des saisons. De tableaux en tableaux, le duo anime les éléments saisonniers, à travers différents usages du papier. Au fil de ce cycle, parcouru dans le jeu et la joie d’explorer, une plante pousse jusqu’à son apogée, puis son déclin. Elle donne le la, rythmant les passages du spectacle. Entre ambiances nocturnes et jour, couleurs et sons se passent la main. lescrayonneuses.com Durée 30min [Programmation annuelle jeune public](https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2)

Entrée libre sur réservation

Spectacle, par la Cie les Crayonneuses, dans le cadre de la Quinzaine Petite enfance.

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde



2022-04-09T09:15:00 2022-04-09T09:45:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T10:30:00