Les poissons n'existent plus, l'histoire de la classification du vivant
Les Étincelles du Palais de la découverte
Paris

Les poissons n'existent plus, l'histoire de la classification du vivant
du vendredi 9 juillet au mardi 13 juillet
Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

du vendredi 9 juillet au mardi 13 juillet à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 10 ans. De l’Antiquité à nos jours, la classification du vivant a beaucoup évolué dans ses objectifs et sa construction. Son histoire est étroitement liée à celle de la conception que l’homme se fait du monde. Au fil des siècles, le contexte sociétal (politique, religieux et philosophique) a influencé la classification du vivant, au même titre que les connaissances scientifiques et les progrès techniques. La classification moderne ou phylogénétique est issue de cette histoire. A quoi sert-elle ? Comment les connaissances en génétique, en embryologie et en biologie moléculaire ont-elles révolutionner la classification du vivant ?

, **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Sciences de la vie **Activités**: Exposés 10 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T18:00:00

