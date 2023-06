Fête de la musique et Bal Trad Les Pois Chiches Anché, 21 juin 2023, Anché.

Anché,Vienne

Nous accueillerons, sous les tilleuls, Les Phelip’s qui nous feront danser à partir de 19h. Puis on continuera avec un boeuf à danser et un Set de DJ.

Pour ce qui est de la restauration :

– Agathe sera présente avec ses tartes salées et sucrées.

– Des assiettes de tartines salées vous seront proposées.

– Sammia vous proposera de la cuisine tunisienne à emporter..

Les Pois Chiches

Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Under the lime trees, we’ll welcome Les Phelip’s, who’ll get us dancing from 7pm. Then we’ll continue with a dance jam and a DJ set.

As for catering:

– Agathe will be on hand with her savory and sweet tarts.

– Plates of savory tartines will be available.

– Sammia will be offering Tunisian cuisine to take away.

Bajo los tilos, recibiremos a Les Phelip’s, que nos pondrán a bailar a partir de las 19.00 horas. Después continuaremos con una jam session y un DJ set.

En cuanto al catering:

– Agathe estará presente con sus tartas saladas y dulces.

– Habrá platos de tartas saladas.

– Sammia ofrecerá cocina tunecina para llevar.

Unter den Linden begrüßen wir Les Phelip’s, die uns ab 19 Uhr zum Tanzen bringen werden. Danach geht es mit einem Boeuf à danse und einem DJ-Set weiter.

Was die Verpflegung betrifft :

– Agathe wird mit ihren süßen und salzigen Tartes vertreten sein.

– Es werden Ihnen Teller mit salzigen Tartines angeboten.

– Sammia bietet Ihnen tunesische Küche zum Mitnehmen an.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou