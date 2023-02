Les poètes de l’amour Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Marseille 8e Arrondissement EUR 15 18 L’envie de partager les mots de l’amour nous est venue, qui a d’emblée pris la couleur des mélodies de l’amour.



La voix des acteurs et actrices y prêtera vie, pour une soirée en forme de déclaration d’amour aux poètes, à leur déraison, aux muses et aux inspirateurs, aux amants et aux passions, aux imaginaires teintés d’absinthe, aux absents tant désirés, aux jalousies, aux abandons, aux espoirs fous, à la légèreté des serments.



Avec les artistes du Théâtre NoNo et le Groupe 444 Des acteurs de théâtre vous propose des lectures de poésie autour du thème universel de l'amour.

